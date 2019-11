Utilitaria si ribalta in via Erodoto: pensionata liberata dai pompieri e portata in ospedale

Un’utilitaria – una Fiat Panda – si è ribaltata, nel pomeriggio, lungo via Erodoto, di fronte all’Inps. La donna che era al volante, una pensionata, è rimasta ferita. Dopo essere stata liberata dall’abitacolo dove era rimasta incastrata, l’agrigentina è stata trasferita – con un’autoambulanza del 118 – al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio”.

Non è risultata essere, per sua fortuna, in gravi condizioni: avrebbe riportato soltanto lievi traumi. E’ accaduto tutto nel pomeriggio. Non è chiara la dinamica dell’incidente stradale che non ha coinvolto nessun altro mezzo di passaggio. All’improvviso, a quanto pare, la Fiat Panda – guidata dall’anziana – si è ribaltata e la donna è rimasta, appunto, incastrata fra le lamiere. Sul posto, sono accorsi i vigili del fuoco del comando provinciale che l’hanno liberata e gli agenti della sezione Infortunistica stradale della polizia municipale.