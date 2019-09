Akragas pronta all'esordio casalingo, Gambino: "L'obiettivo è quello di riportare la squadra nel calcio che conta"

Dopo l’entusiasmo per il superamento del primo turno di coppa Italia ai danni della Pro Favara, per la nuova Akragas di mister Mutolo è arrivato il momento dell’esordio in campionato. La prima, del girone A di Eccellenza, inizia in casa per i biancazzurri che dovranno vedersela contro i trapanesi del Mazara.

In mattinata, il match è stato presentato dall’allenatore Corrado Mutolo e dal capitano Giuseppe Gambino. Entrambi non hanno nascosto le ambizioni della formazione per il campionato. “La squadra è stata costruita bene – dice il capitano Gambino - l’obiettivo è quello di riportare l’Akragas nel calcio che merita, noi dobbiamo solo dare il massimo”.

Allo stadio Esseneto di Agrigento, fischio d’inizio di Akragas – Mazara è per domani, domenica 15 settembre alle ore 15:30.

Ecco chi ha convocato l’allenatore Corrado Mutolo. Portieri: Paterniti, D'Angelo, Marzino; difensori: Biancola, Ferrante, Mannina, Faulisi, Cipolla, Daoudi; centrocampisti: Pirrone, Treppiedi, Giorgio, Pitrotto, Caronia, Licata, Ruggeri, Incardona e attaccanti: Santangelo, Gambino, Graziano, Biondo.