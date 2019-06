Stato di agitazione dei precari, Firetto al Governo: "Questo Comuni o li salviamo tutti o non ne salviamo nessuno"

Protesta dei precari del Comune di Agrigento, con oltre 32 milioni di euro di debiti e una situazione finanziaria incerta, il sindaco Lillo Firetto dai microfoni di AgrigentoNotizie, a specifica domanda, più che parlare della riduzione oraria dei 190 dipendenti contrattisti e del relativo stato di agitazione, spiega lo stato dell'arte delle casse dell'ente.

Firetto non parla apertamente del futuro occupazionale dei precari così come, per il Comune di Agrigento, non utilizza il termine dissesto finanziario. Il primo cittadino però, riprendendo alcune dichiarazioni del vice premier Salvini, lancia un velato appello al Governo: "Questi Comuni o li salviamo tutti o non salviamo nessuno".