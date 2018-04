Agguato a Licata, il killer ha usato una pistola di piccolo calibro

Era atteso a casa per il pranzo di Pasquetta. Non vedendolo rientrare in orario, i familiari si sono preoccupati. Ad andare a cercarlo, nei pressi del loro appezzamento di terreno, è stata la moglie. E proprio la donna ha trovato la salma del congiunto, dell'imprenditore agricolo sessantuenne Angelo Carità.

In via Palma, i primi ad intervenire sono stati gli operatori del 118. Operatori sanitari che, naturalmente, non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo e poi hanno soccorso la consorte della vittima dell'omicidio che è stata colta da un improvviso malore. I carabinieri della compagnia di Licata e quelli del reparto Operativo del comando provinciale oltre ad occuparsi dei rilievi tecnici di rito - coordinati dal sostituto procuratore di turno, che è stato sul posto, - hanno iniziato a sentire familiari e conoscenti di Angelo Carità.

Tre, forse quattro, i colpi esplosi - a distanza ravvicinata, da una pistola di piccolo calibro, - contro il sessantunenne che è stato freddato all'interno dell'abitacolo della sua vecchia Fiat Uno. Pare scontato che il killer conoscesse gli spostamenti del sessantunenne e che gli abbia teso un autentico agguato.