"Karting in piazza", il presidente dell'Aci Salvatore Bellanca: "Un corso per la sicurezza stradale"

Anche ad Agrigento arriva il progetto di avviamento allo sport ed educazione stradale di Aci Karting in piazza. Il rispetto delle regole salva la vita”, in programma per il 26 e 27 settembre in piazza Vittorio Emanuele.L’iniziativa si rivolge ai bambini di età compresa tra i 6 e i 10 anni. A questi, gli esperti tecnici di Acisport spiegheranno le buone norme dell’educazione stradale attraverso una fase teorica e una pratica, a bordo di un kart elettrico. Il programma della manifestazione è stato illustrato in mattinata dal presidente della locale sezione ACI, Salvatore Bellanca.