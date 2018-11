Abbandono di rifiuti, le telecamere dei carabinieri permettono di elevare multe per 210 mila euro

Sono stati "pizzicati" ad abbandonare di tutto: dai "semplici" sacchetti dei rifiuti agli sfalci di potatura, ma anche solventi chimici, amianto, pneumatici fuori uso, prodotti per la verniciatura, pezzi di autovetture e prodotti sanitari. Ad incastrarli sono state le telecamere dei militari del centro Anticrimine natura e dei carabinieri del comando provinciale di Agrigento.

Oltre 350 i cittadini identificati. Fra loro, circa 40 titolari di società ed enti.

Per gli episodi relativi ad abbandono di rifiuti non pericolosi è scattata una sanzione amministrativa di 600 euro, per un totale complessivo accertato di 210 mila euro di multe. Per gli abbandoni di rifiuti pericolosi è scattata, invece, la sanzione amministrativa di 1.200 euro, per un totale complessivo accertato di oltre 10.000 euro.

Sono stati inoltre identificati e denunciati alla Procura i titolari e i legali rappresentanti di una quarantina di ditte gravitanti nel territorio Agrigentino. Tutti sono stati sorpresi mentre smaltivano illecitamente vari rifiuti.