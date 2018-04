Incastrati dalle telecamere mentre abbandonano i rifiuti, il Comune: "Perché lo fai?"

Proseguono senza sosta i controlli ambientali per arginare l'abbandono incontrollato dei rifiuti. Le pattuglie dei vigili urbani, anche con l'ausilio di telecamere nascoste, hanno scoperto, negli ultimi giorni, decine di casi.

L'ultimo in contrada Zingarello. Due persone vengono riprese in un video diffuso dal Comune di Agrigento, mentre abbandonano rifiuti in strada. Il video ha come sottofondo la canzone "Una vita in vacanza" de Lo Stato Sociale. "Perché lo fai?" è una domanda emblematica del brano che sembra calzare a pennello con le immagini che scorrono. La telecamera nascosta ha ripreso un'auto con persone a bordo che arriva in una via periferica. Due individui scendono e iniziano a gettare diversi sacchi della spazzatura ai lati della strada, dove in precedenza si era già creata una mini discarica.

Gli autori del filmato sono stati identificati e sanzionati così come è stato sanzionato un individuo che, dopo essersi sbarazzato di un sacco dell'immondizia nei pressi di Maddalusa, è stato identificato dalla polizia locale grazie ad un vecchio testo scolastico e ad alcuni quaderni del figlio, sui quali vi era scritto il suo nome. Tutti i trasgressori dovranno pagare una sanzione di 600 euro a testa.