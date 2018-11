Associazione onlus "A cuore aperto", parla Ruvolo: "L'Africa mi ha salvato la vita"

“Quest’anno l’Africa mi ha salvato la vita”. A parlare è il cardiochirurgo Giovanni Ruvolo, presidente dell’associazione onlus "A cuore aperto", tornato ieri dalla Tanzania dove da quattordici anni, insieme a un gruppo di volontari, collabora ad Ipogolo con la comunità cristiani nel mondo in diversi progetti di assistenza sanitaria e formazione per i più bisognosi.

“Io credo - dice - che quello che stiamo facendo è la strada che bisogna percorrere. Dobbiamo farli evolvere dal punto di vista della formazione. Tutti quelli che abbiamo fatto studiare, non ci chiedono di venire in Italia o in Europa”.