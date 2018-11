Il fiume "vomita" plastica, organizzata una giornata di raccolta per salvare le spiagge della Babbaluciara e di Maddalusa

Una giornata di raccolta della plastica nelle spiagge di Maddalusa e Babbaluciara. È in programma per domenica 18 novembre. La annuncia MareAmico che denuncia i cumuli di rifiuti che si sono riversarti sulla battigia, ad ovest del fiume Akragas.

“Lo scorso week end - scrivono in una nota – il fiume Akragas in piena ha vomitato in mare di tutto. È necessario fare qualcosa – si legge ancora –. Occorre raccogliere almeno le plastiche, prima che il vento e le mareggiate le riportino in mare”.

La giornata per la raccolta è organizzata, insieme ad altre associazioni, per il 18 novembre dalle ore 9 alle ore 14.