La Fortitudo Moncada affronta Latina, Ciani: "Latina è una squadra di grande fisicità"

del girone di ritorno, la Foritudo contro il Latina dell’ex Andrea Saccaggi. Il roster della Moncada in settimana si è allenato con costanza, tutti recuperati con un Marco Evangelisti pronto a rientrare. Agrigento proviene da una sconfitta cocente, contro l’Eurobasket è stata la peggior Fortitudo dell’era Franco Ciani. Il coach ha suonato la carica, per questo Agrigento non può perdere contro Latina, già battuta nella prima giornata di campionato. “Latina è una squadra di grande fisicità, non sarà facile”. Fresco di convocazione in nazionale anche Isacco Lovisotto: “Dobbiamo dare il massimo. Azzurro? Per la nazionale ci sono sempre”.