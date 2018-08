"Dieci incontri brevi", si presenta il libro di Laura Rugnone

Per la prima volta ad Agrigento, martedì alle 18:30 presso la Villa San Marco in contrada San Leonardo, all'interno della Valle dei Templi, si terrà la presentazione della raccolta di racconti “Dieci incontri brevi” di Laura Rugnone, psicoterapeuta palermitana, edito da Ensemble Edizioni.

“Cosa si nasconde dietro un incontro? Uno scambio, un confronto, un contatto tra forze che convergono in un istante, si soffermano, si confondono e poi si separano, per proseguire il proprio cammino portando con sé un pezzo dell’altro. Un viaggio intimo attraverso gli scenari della Sicilia e una celebrazione dell’incontro come evento creativo”.

A dialogare con l’autrice sarà Paola Caruso, psicoterapeuta, vicepresidente dell’associazione di volontariato “Kore Onlus” e vicepresidente cooperativa sociale “Maria Stella del Mattino”.

Letture a cura di Salvo Preti, attore e vicepresidente dell’associazione culturale TeatrAnima Agrigento.