Verso il derby, il capitano Vono: "Contro il Catania onoreremo l'impegno"

L’Akragas, domenica, affronterà il Catania. I biancazzurri già matematicamente retrocessi, sono pronti ad onorare la maglia. “Purtroppo non abbiamo molto da dire in questo campionato, ma onoreremo fino alla fine la maglia. La classifica? Non meritavamo questa fine. Porteremo a termine il nostro lavoro. Contro il Catania è una sfida importante, ma noi dobbiamo fare la nostra gara e rispettare il campionato”. La partita si giocherà al “De Simone” di Siracusa. “Akragas retrocessa? E’ stato un campionato particolare, abbiamo iniziato bene. Credevamo di fare qualcosa di importante, poi siamo entrati in uno stato di grande difficoltà e non ne siamo più venuti fuori”.