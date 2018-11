Volley femminile, ecco il calendario delle squadre Under 16: cinque agrigentine in gara

E’ stato diramato il calendario del campionato di pallavolo femminile, categoria Under 16. La “Aradent/Seap Pallavolo Aragona”, allenata da Francesca Scollo e Carina Gotte, farà il suo esordio in casa il 7 dicembre contro il Ribera Teams Volley. La partita si disputerà nella palestra comunale di Aragona, alle 18. Sono in totale 6 le squadre che si sfideranno nel girone A. Oltre alla formazione aragonese e al Ribera Teams Volley, vi partecipano l’Asd Lercara Volley di Lercara Friddi, l’Asd Trinacria di Porto Empedocle, l’Asd Città di Ribera, la Vanità Volley San Giovanni Gemini.

Nella seconda giornata di campionato, il 13 dicembre, il sestetto biancazzurro sarà di scena a Ribera, alle ore 17, contro l’Asd Città di Ribera. La Pallavolo Aragona partecipa anche ai campionati Under 13-14, Under 17, Under 18 e Prima Divisione.

Ecco nel dettagli gli organici delle formazioni del settore giovanile della Pallavolo Aragona:

Under 13-14 femminile: Clara Seminerio, Flavia Terrasi, Fabiana Terrasi, Miriam Bessani, Federica Fanara, Carola Di Sciacca, Giulia Castellano, Andrea Terrana, Roberta Bonanno, Flavia Cucchiara, Matilde Salamone, Gaia De Marco, Sofia Morreale, Gloria Galluzzo, Federica Butera, Sofia Cavezza, Myriam Dinolfo, Roberta Scarfagna, Lussianna D’Alba, Ester Meli, Flavia Graceffa, Chiara Tararà, Giada Giglia, Maria Dinolfo, Martina Cacciatore, Emma Attardo.

Under 16 femminile: Laura Adamo, Clara Billone, Piera Buscemi, Alessia Cavezza, Naomi Cacciatore, Valentina Cuschera, Sara D’Aquino, Federica Fanara, Dalila Farruggia, Daniela Guzzo, Roberta Lattuca, Andrea Lechea, Alessia Magro, Samuela Morreale, Chiara Patti, Clelia Rampello, Annalisa Seviroli, Elisa Volpe, Giulia Vaccarello, Marta Zammuto, Giulia Falci, Sofia Montes.

Under 18 femminile: Agnese Panzeca, Alessia Vancardo, Susanna Conti, Tatiana Capraro, Danila Bellavia, Flavia Buggea, Maria Pia Carbone, Emily Carta, Giorgia Fiorello, Elena Rotolo, Samuele Tuttolomondo, Viola Mangiapane, Laura Raiku, Martina Piparo.

Under 15 maschile: Andrea Dinolfo, Rosario Salamone, Angelo Vaccarello, Carmelo Baio, Samuele Volpe, Carmelo Volpe, Antonio Morreale, Daniele Panzeca.

