Volley, Seap Aragona pronta al derby siciliano contro il Castelvetrano Selinunte Trapani

La Seap Aragona prepara la prossima sfida di campionato di sabato 1 dicembre in trasferta contro il Castelvetrano Selinunte Trapani.

La partita, valevole per l’ottava giornata di andata in serie B2, si disputerà al Palazzetto Don Pino Puglisi, con inizio alle ore 17.30.

La squadra di coach Francesco Eliseo, terza in classifica con 15 punti, continua ad allenarsi quotidianamente al palasport Pippo Nicosia di Agrigento. Tutte le giocatrici sono in ottime condizioni fisiche e pronte al derby siciliano.

Il Castelvetrano Selinunte Trapani è terzultimo in classifica con soli 4 punti. La squadra trapanese è allenata dall’esperto Vincenzo Calcaterra.

La formazione del Castelvetrano Selinunte Trapani è composta, soprattutto, da giocatrici esperte che in passato hanno giocato in categorie superiori. Su tutte spicca Nadia Vullo, ex Impresem Agrigento, un’atleta dall’indiscusso valore tecnico. Da tenere d’occhio anche la schiacciatrice e capitano Maria Laura Patti, la centrale Dina Cintura e il martello Adriana Crescente. Completano il roster Grassadonia, Mattozzi, Saladino e il libero Luraghi. Una squadra, dunque, da non sottovalutare che, se in giornata, potrebbe creare non pochi problemi alla Seap Aragona.

La partita sarà diretta dal primo arbitro Marco Finati e dal secondo arbitro Andrea Gatti.