Volley, la Seap Dalli Cardillo batte il Palmi: seconda vittoria di fila

La Seap Dalli Cardillo Aragona centra la seconda vittoria di fila. Le biancazzurre di coach Luca Secchi hanno battuto in trasferta con un netto 3-0 il Volley Palmi: 25-17, 25-23, 25-14 i parziali. Nel primo set, dopo un avvio punto a punto, la Seap Dalli Cardillo Aragona sfrutta benissimo il servizio ed il muro per poi contrattaccare con decisione e conquistare i punti dell’allungo definitivo. I parziali sono tutti a favore delle aragonesi: 10-14, 10-21, 14-23. Le padrone di casa annullano un set point per poi sbagliare il servizio e regalare alle ospiti il punto del 25-17.

Il Volley Palmi torna in campo con grande veemenza, mentre la squadra del presidente Nino Di Giacomo accusa un evidente calo di concentrazione che consente a Varaldo e compagne di comandare il punteggio: 8-6 e 14-10. A metà parziale il sestetto di Luca Secchi riassetta le fila e grazie alle battute in salto di Melissa Donà riesce a riaprire la contesa. Il set scorre via nel segno dell’equilibrio. Poi un gran muro di Ambra Composto consente alla Seap Dalli Cardillo Aragona di portarsi sul 21 a 19. Le calabresi conquistano due punti di fila, ma nel finale un servizio vincente ancora di Donà e una schiacciata di Serena Moneta fissano il punteggio sul 25 a 23. Scampato il pericolo, le ragazze di Luca Secchi tornano a dettare legge nel terzo set, vinto con estrema facilità, con schemi belli e concreti, sia dal centro che di banda. La Seap Dalli Cardillo Aragona è avanti 7-10 prima e 10-16 dopo. Finale di set a senso unico, con il Volley Palmi che annulla una prima palla-match per poi arrendersi definitivamente all’attacco vincente da posto 4 di Serena Moneta. Finisce 25-14 e la Seap Dalli Cardillo Aragona porta a casa con merito l’intera posta in palio.

Come formazione iniziale l’allenatore Luca Secchi ha confermato quella dell’esordio in campionato: Trabucchi in palleggio, opposto Aricò, schiacciatrici Donà e Moneta, centrali Manzano e Composto, libero Vittorio. Nel corso del match sono entrate la centrale Facendola e la schiacciatrice Patti.

Ecco il tabellino della Seap Dalli Cardillo Aragona: Trabucchi 1 punto, Manzano 6, Donà 11, Aricò 11, Moneta 12, Composto 12, Vittorio (L), Patti 0, Facendola 0, Baruffi n.e., Parisi (L) n.e., Maiello n.e., Falcucci n.e.