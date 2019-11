La Pallavolo Aragona non si ferma più, battuto in trasferta pure l'Isernia

La Seap Dalli Cardillo Aragona non si ferma più. Le biancazzurre superano in trasferta con il punteggio di 3-0 l'Europa 92 Isernia. La partita si è disputata al Palavarazi di Bojano, piccolo comune in provincia di Campobasso. È la quinta vittoria di fila per la squadra del presidente Nino Di Giacomo che rimane saldamente in vetta al girone D del campionato di serie B1 a punteggio pieno con 15 punti. È la quarta vittoria con il più netto dei risultati.

Coach Luca Secchi ha schierato il collaudato sestetto tipo con Trabucchi in palleggio, Aricò opposto, Manzano al centro, Dona' e Moneta schiacciatrici, Vittorio libero.

Ecco il tabellino del match:

Europa 92 Isernia: Mileno 0 pt, Mauriello 5, Ragone 7, Vinciguerra 10, Carlozzi 7, Barbaro 9, Boffa 0 (L1), Pisano 0, Di Staso Pellecchia n.e., Di Tella n.e.

Coach Francesco Montemurro

Seap Dalli Cardillo Aragona: Trabucchi 1 pt, Aricò 14, Facendola 10, Manzano 6, Dona' 9, Moneta 8 , Vittorio 0 (L1), Baruffi n.e., Falcucci n.e., Patti n.e., Composto n.e., Parisi n.e. (L2).

Coach Luca Secchi

Arbitri: Claudia Lanza e Luca Varriale entrambi di Napoli