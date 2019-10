Volley Aragona, ottima prova contro il Marsala

Al “PalaNicosia” di Agrigento è finita in parità l’amichevole giocata dalla Seap Dalli Cardillo Aragona contro il Volley Marsala di A2.

Quella scesa in campo è stata una Seap Dalli Cardillo Aragona ottima nei primi due set (parziali: 25-22, 25-15, 16-25, 24-26). Nel terzo e quarto set il sestetto di Luca Secchi è calato fisicamente, mentre il Volley Marsala è uscito fuori alla distanza, crescendo in ogni fondamentale e vincendo con merito i due restanti set della partita, come da accordi tra i due allenatori. La Seap Dalli Cardillo Aragona è scesa inizialmente in campo con Trabucchi in palleggio, Aricò opposta, Manzano e Composto centrali, Moneta e Donà martelli ricevitori. Nel ruolo di libero ha giocato per l’intera partita Federica Vittorio. Dopo tre set e mezzo, coach Secchi, ha mandato in campo la seconda palleggiatrice Baruffi per Trabucchi e successivamente la schiacciatrice Patti per Aricò. Nel quarto set la centrale Angela Facendola ha sostituito l’esperta Elisa Manzano e Trabucchi è ritornata in regia al posto di Baruffi. Poi dentro anche il “martello” Carolina Falcucci per il capitano Melissa Donà.