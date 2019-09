Seap Dalli Cardillo, domani amichevole con il Marsala

In vista del campionato, jnuova amichevole in trasferta per la Seap Dalli Cardillo Aragona. Domani, giovedì 19 settembre, appuntamento a Modica per un incontro con la locale formazione che milita nello stesso girone e campionato di serie B1 delle biancazzurre.

Coach Luca Secchi utilizzerà tutte le giocatrici in organico per provare gli schemi, affinare il sistema di gioco, migliorare la condizione fisica e per far amalgamare sempre di più il gruppo. La squadra, intanto, continua ad allenarsi tutti i giorni con la massima determinazione e professionalità. Gli allenamenti si svolgono al palasport Pippo Nicosia di Agrigento, dalle ore 19 alle 21.