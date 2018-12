Campionato "BioRace", successo per l’Asd Marathon club

La società saccense della Asd Marathon Club Sciacca si aggiudica uno dei più importanti campionati podistici della stagione agonistica 2018 il "BioRace Trofeo Ecp Pegaso Abacus /Per…Correre".



Lo scorso anno l’Asd Marathon Club Sciacca che si era classificata seconda alle spalle del Asd Corleone Marathon, in questa stagione ha schierato al via i migliori atleti e grazie alla costante partecipazione nelle gare, valide per il Campionato BioRace, hanno letteralmente strappato i diretti avversari.



Questi i nomi degli atleti che hanno contribuito al successo societario: Casandra Luciano, Vinci Leonardo, Alba Mario, Giuliana Luigi, Fieramosca Alberto, Gennaro Francesco, Guardino Vincenzo, Allegro Gaspare, Lauretta Calogero, Turturici Giuseppe, Nicolosi Anna.