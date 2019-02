Vince la Fortitudo Agrigento, coach Ciani a difesa di Guariglia: "Commenti? Pesanti contro di lui"

Coach Ciani è felice per la vittoria rimediata contro Latina. Al PalaMoncada la sfida è terminata con il punteggio di 80 a 87. In sala stampa il tecnico della Fortitudo Agrigento, però, ha qualcosa da ridire. "E' una vittoria che vale doppio, ci dà entusiasmo ed energia, ma anche un miglioramento della classifica. Dobbiamo fare i conti con la definitiva assenza di Giacomo Zilli - dice Ciani. Guariglia? Sono felice. Tommaso ha avuto una stagione difficile, io non so se giocherà sempre così. Sono certo che è riuscito a percepire la consapevolezza di cosa può fare quando gioca con intensità e serenità. Commenti? Sono stati troppo pesanti”. La Fortitudo Agrigento tornerà in campo domenica 10 marzo, il coach farà rifiatare per qualche giorno la sua squadra. I biancazzurri sono in linea con gli obiettivi stagionali, dentro la griglia playoff e con la salvezza acquisita.