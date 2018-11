Serie B, l'Akragas Futsal trova una vittoria: che partita di Martines

Ritorna alla vittoria la squadra della città dei Templi, che dopo la pessima prova di settimana scorsa a Rosolini contro l’Arcobaleno Ispica si rifà con gli interessi davanti il proprio publico, spazzando via il Real Parco terza forza del campionato con il risultato di 11 a 1.

Gara perfetta dei ragazzi di Mister Castiglione che imbrigliano con una ottima fase difensiva e letali ripartenze gli ospiti, portando a casa una bella e convincente vittoria. “Vittoria di un gruppo che ha saputo far quadrato ed imparare dai propri errori". Queste le parole della società biancazzurri.

Tre punti molto importanti quelli conquistati alla squadra biancazzurra, che riscatta così la debacle dello scorso turno portandosi a 6 punti in classifica generale.

Le reti del match portano le firme di Costamanha per gli ospiti e di Cascino, Radaelli, Sutera Sardo, Toledo per lui una doppietta e di Martines mattatore di giornata con sei reti per i padroni di casa.

Da segnalare in casa Akragas i debutti nella serie cadetta dei giovani Agrigentini Casella (99) e Sodano(00); che vanno ad aggiungersi a Cillari (99), Di Gangi (00) e Casali (00) già stabilmente in prima squadra.

Gli altri risultati di giornata vedono:

Cataforio - Polistena 2 - 2

Catania - Futura 3 - 1

Regalbuto - Assoporto 3 - 3

Mabbonath - Arcobaleno 7 - 3

Mascalucia - Agriplus 5 - 0