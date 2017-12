Vincere pensando alle Final eight, la Fortitudo Moncada affronta la Viola Reggio Calabria

La Fortitudo affronta la Viola Reggio Calabria. “Mai una partita come le altre”, coach Franco Ciani l’ha presentata così. Si, perchè contro Reggio è non è mai una sfida banale.

Se sulla carta non è un derby, nel cuore di tifosi e appassionati forse è anche qualcosa di più. La Moncada questa sera alle 20 e 30 giocherà al PalaCalafiore.

Agrigento vuole fare due su due in trasferta, sei punti che sarebbero importanti anche in chiave Coppa Italia. Tutti a disposizione per coach Franco Ciani, fatta eccezione di Paolo Rotondo.