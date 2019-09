Calciomercato, il narese Vincenzo Grifo torna al Friburgo

Vincenzo Grifo riparte dal Friburgo. L’attaccante narese ha scelto di indossare, per la seconda volta in carriera, la maglia del Friburgo.

Il bomber, che era stato anche convocato in nazionale da Roberto Mancini, rimanda il suo ritorno in Italia e si accasa con un club tedesco. C’è ancora la Bundesliga per il forte attaccante di Naro.

L’ex numero dieci degli azzurri ha ufficializzato la sua nuova squadra tramite Instagram. Il calciatore ha trascorso le ultime stagioni all’Hoffenheim.