Vincenzo Grifo parla dalla Nazionale, il narese: "Non ho mai smesso di crederci, idoli? Baggio"

Quasi non ci credeva Vincenzo Grifo, esterno offensivo che gioca in Germania. Il suo telefono ha squillato, a chiamare era lo staff della Nazionale: ”Sei stato convocato”. L’attaccante dell’Hoffenheim gioca un calcio propositivo e pulito, per questo Roberto Mancini ha deciso di portarlo a Coverciano.

"Mi ha mandato messaggio Evani, che era molto felice. Tanti anni che aspetto questa chiamata. Under 20 e 21 bellissimi, ora è un sogno. Me lo aspettavo? A Friburgo sono andato bene, tanti gol e assist. Ci ho creduto sempre. Ho sempre detto che mi sento cento per cento italiano. Gioco in Germania, ma il cuore batte per l’Italia. Quando avevo cinque anni avevo già la maglia dell’Italia, senza nome. Italia-Germania è sempre una grande rivalità. A novembre erano contenti, a loro ho detto che saremmo tornati. Siamo sulla strada giusta. 2006? Siamo andati in città, a festeggiare fino a mattina. È stato un sogno. Piacerebbe tornare? Non si sa mai, ma sono felice in Germania, gioco anche la Champions. Idolo? E' Roberto Baggio".