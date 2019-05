Euro 2020, Mancini non dimentica Grifo: il narese torna in Nazionale

Il ct della Nazionale, Roberto Mancini, chiama in azzurro 33 calciatori. Le convocazioni a Coverciano sono utili per le sfide che valgono una parte importante del girone delle qualificazioni ai prossimi Europei. Mancini chiama, ancora una volta, il narese Vincenzo Grifo.

L’attaccante in forza al Friburgo è stato convocato dal tecnico della nazionale italiana. Grifo, indossa la maglia della nazionale, in vista di due partite cruciali. L’Italia del ct Mancini, affronterà Grecia e Bosnia, match validi per il terzo e quarto turno di qualificazioni agli Europei.

Il 26enne è diventato grande in Bundesliga. La sua prima chiamata in nazionale la riceve nel novembre del 2018. L’attaccante fece il suo esordio nella sfida contro gli Stati Uniti, sulle sue spalle una maglia gloriosa: la numero dieci. Adesso, il narese, è pronto a conquistare un posto nella spedizione di Euro2020.

