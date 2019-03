Verso Villabate - Akrgaas, ecco i convocati di mister Falsone

L’allenatore dell’Olimpica Akragas, Giovanni Falsone, ha convocato 19 giocatori per la sfida di domani, domenica 3 marzo, in trasferta contro il Villabate. La partita che si giocherà alle 15 è valevole per la decina giornata di ritorno del campionato di Promozione, girone A.

Casella, Altamore, Puccio, Ortugno, Daoudi, La Rocca, Chiazzese, Trupia, Maniscalco, Lo Curto, Castaldo, Incardona, Parlapiano, Cimino, Settecase, Bellavia, Santangelo, Coniglio, Nobile, Falsone. Non prenderà parte alla sfida perchè squalificato, Musa.

Segui la tua squadra in diretta streaming su DAZN.

Il primo mese è GRATIS!