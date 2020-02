Verso il super derby contro il Canicattì, il diesse Russello: "Non possiamo perdere"

L’Akragas, domenica, affronterà il Canicattì. Un big match che, i biancazzurri, dovranno vincere. A parlare, ed a caricare l’ambiente, è il diesse Ernesto Russello. Il direttore sportivo ha presentato la super gara di domenica. La partita si giocherà allo stadio Esseneto

"Stiamo puntando molto su questa partita - dice Russello - è una sfida fondamentale per il proseguo del campionato. La società sta lavorando per far sì che il terreno di gioco sia nelle migliori condizioni per poter vedere del bel gioco. Abbiamo tirato a lucido l’Esseneto e ci aspettiamo la presenza di un bel numero di tifosi del Canicattì. È inutile nascondere che senza la vittoria pensare di vincere il campionato diventerebbe un’utopia”