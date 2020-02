Troppa Akragas per questo Cefalù, è "poker" biancazzurro

Troppa Akragas per questo Cefalù. I biancazzurri di scena allo stadio “Santa Barbara” battono di potenza i padroni di casa. Finisce quattro a zero a favore della squadra di mister Vullo, una vittoria mai messa in discussione. Ad aprire le marcature, nel primo tempo, l’attaccante agrigentino Santangelo.

A consolidare il risultato è stato il capitano, Gambino. Al 35’ cross di La Rocca e zampata del centravanti. Il tre a zero, per l’Akragas, arriva ancora ad opera del capitano.

Rigore per i biancazzurri, dal dischetto è ancora Gambino: rete. Il quattro a zero arriva al 70’, rete di Santangelo. L’Akragas chiude in avanti un match dominato. Punti buoni per i biancazzurri.