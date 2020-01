Trekking ricco di storia, decine di persone hanno camminato tra le bellezze

Domenica 26 gennaio i Sicani del Monte Saraceno si sono radunati per condividere una mattinata di Trekking, in un spettacolare percorso nella contrada Portella dei lupi/Sparacogna, che si trova al confine tra le province di Agrigento e Caltanissetta. Hanno partecipato a questa escursione anche il gruppo "Trekking Sommatinese" e l'Associazione "Greenway delle Zolfare", invitati dagli stessi Sicani per condividere insieme questa esperienza.

Le uscite sono un appuntamento ormai consueto per i Sicani del Monte Saraceno, che scelgono, propongono e offrono agli abitanti della città di Ravanusa e dell’hinterland, di fare ogni mese un cammino ricco di Storia, tra i sentieri e le valli delle nostre campagne, per riscoprire le meraviglie naturali che caratterizzano quelle zone. Guardare le cose da un’altra prospettiva, camminare e respirare la bellezza, provare emozioni da condividere, immersi nella natura del bellissimo territorio della Val del Salso, è questo il motivo del successo di tali iniziative.

"Una rete - fanno sapere gli organizzatori - che unisce tante esperienze in un'unica avventura, che diventa ascolto e lettura del territorio, promozione culturale e turistica, che abbraccia fortemente i temi della sostenibilità ambientale, un contatto diretto con la natura e il territorio, per "Conoscere e Amare", come recita il leitmotiv dei Sicani del Monte Saraceno".