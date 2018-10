Nuovi tornei per Real Basket, Bazan: "Per noi giocare è una gioia"

La Real Basket Agrigento, unica società satellite della Fortitudo Moncada Agrigento di serie A2, organizza un nuovo torneo per i giovani con l'obiettivo di migliorare la loro crescita sportiva e di farli socializzare con i pari età degli altri club della Sicilia. Domani, sabato 13 ottobre, andrà in scena, al palasport Pippo Nicosia di Agrigento, il terzo torneo di questa stagione appena iniziata. In campo la categoria under 13 con la partecipazione della Virtus Ragusa, il Cus Catania e i padroni di casa della Real Basket Agrigento. Le partite inizieranno alle ore 16:30. Lunedi prossimo, 15 ottobre, invece, avrà inizio il campionato under 16. La Real Basket Agrigento sfiderà il quintetto dell'Icaro Sciacca. La partita si disputerà al palasport Pippo Nicosia di Agrigento con inizio alle ore 17.

Il presidente della Real Basket Agrigento, Alessandro Bazan, commenta: "Siamo felicissimi di poter organizzare, dopo il grande successo dei precedenti tornei, un'altra manifestazione di pallacanestro giovanile nel ristrutturato e rinnovato palazzetto dello sport "Nicosia" di Agrigento. È una grande gioia per noi veder giocare, crescere e confrontarsi tra di loro i piccoli cestisti del futuro. E poi è bello e stimolante sfidare altre gloriose società di pallacanestro della Sicilia. I nostri ragazzi hanno preparato il torneo allenandosi con grinta e determinazione guidati dai nostri qualificati allenatori, tra i migliori del basket isolano. E poi volevo fare un grosso in bocca al lupo alla formazione under 16 che lunedì farà il suo debutto in campionato contro l'Icaro Sciacca. Sono certo che sarà una stagione entusiasmante per la Real Basket Agrigento, grazie anche alla fattiva collaborazione della Fortitudo Moncada Agrigento, che ringraziamo ancora una volta per averci scelto come loro unica società satellite per la crescita e la formazione dei giovani cestisti".