Il patron Moncada "regala" un top player alla Fortitudo Agrigento, ecco Tony Easley

La Fortitudo Agrigento si “regala” un top player. Il centro americano, ha firmato con la società guidata dal presidente, Salvatore Moncada. Tony Easley è pronto ad indossare la maglia biancazzurra.

I rumors davano il centro di Alabama nell’orbita agrigentina già da qualche settimana, ma solo oggi, è arrivata l’ufficialità. Easley ha indossato le maglie delle principali squadre d’Italia, tra queste anche Sassari e Venezia.

Il pivot americano è un rinforzo più che mai prestigioso, nell’ultima stagione regolare, Easley ha indossato la maglia di Treviglio. A stagione finita il centro, ha scelto la serie A romena. Soddisfatti del nuovo rinforzo, il diesse Mayer ed il coach Cagnardi.

l diesse Mayer: “Cercavamo un giocatore esperto nel ruolo, ma anche un veterano di questo campionato. Volevamo qualcuno che ci desse spirito e competitività e ci aiutasse a tirare fuori qualcosa nei momenti difficili. Non era così semplice, ma in Tony Easley abbiamo trovato tutte queste qualità. Siamo felici di averlo con noi”.



Coach Devis Cagnardi: “Abbiamo considerato che inserire in squadra un giocatore esperto, che conosce l’Italia e il basket Italiano, potesse essere un valore aggiunto al di là delle qualità del giocatore che non sono banali. Tony è un ragazzo che ama il gioco, inoltre, le referenze umane che abbiamo raccolto sono ottime. Il mix di tutto questo, ci ha convinti a puntare su di lui e siamo contenti che abbia accettato di iniziare una nuova sfida assieme a noi con grande motivazione ed entusiasmo”.