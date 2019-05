Tennis, si annuncia ricco di partecipanti il XXI trofeo Travelgate di doppio giallo

Saranno molti i partecipanti che anche quest’anno si daranno battaglia sui campi del resort “Città del Mare” di Terrasini per aggiudicarsi gli ambiti trofei riservati ai vincitori del doppio giallo misto.

Più dei trofei, a far gola ai tanti partecipanti è il voucher allegato al trofeo che garantisce il diritto al soggiorno gratuito per l’edizione successiva.

Come accaduto lo scorso anno alla coppia vincitrice formata da Alfonso Palmisano e Giuseppe Giudice che sono in cima agli iscritti del torneo che prenderà il via alle 15 di venerdì 14 giugno.

Saranno tre giorni di dure battaglie sul campo fino alla finale di domenica che assegnerà il XXI trofeo Travelgate. Il torneo è organizzato da Gero Bellavia e dal Ct Agrigento che si avvalgono della collaborazione di un Giudice Arbitro federale per la compilazione dei tabelloni e per il sorteggio degli accoppiamenti.

Per partecipare alla tre giorni in riva al golfo c’è ancora tempo e ci si può rivolgere direttamente all’agenzia Travelgate, per competere nel torneo o semplicemente per trascorrere un week-end all’insegna della tranquillità e del divertimento e assistere a delle partite tiratissime e di ottimo livello.