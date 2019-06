Tennis Club Città dei Templi, domani play-off decisivo per la promozione in serie C

Giornata cruciale per il Tennis Club Città dei Templi che domani, mercoledì 12 giugno, a partire dalle 11,30, sui campi di Villaseta, proverà a scrivere la pagina più lieta della sua giovane storia.

È in programma, infatti, il match di ritorno del play-off di serie D1, contro il T.C. Circoletto dei Laghi (Me) per decidere chi tra i due club potrà festeggiare la promozione in serie C.

Per il club del presidente Alessandro Platania, dopo il pareggio per 2 a 2 nel match di andata, è necessaria la vittoria per poter festeggiare la promozione.

Come da regolamento, per la serie D, si giocheranno tre singolari e un doppio e quindi è necessario che una delle due squadre prevalga in tre incontri. Nell’ipotesi, infatti, che i quattro match previsti terminino in parità (2 a 2), sarà necessario disputare un doppio supplementare di spareggio, nel quale i due capitani potranno schierare anche gli stessi giocatori del doppio già previsto in programma.

Un’occasione unica per il sodalizio del Città dei Templi che ha già mobilitato tutta la tifoseria agrigentina per sostenere la squadra. A questo proposito, non è ancora chiaro chi scenderà in campo e soltanto domani mattina dopo un breve riscaldamento congiunto si deciderà chi tra: Alessandro Platania, Alfonso Palmisano, Nicola D’Alessandro e Stefano Di Paola, sarà schierato in singolare, mentre per la formazione del doppio si aspetterà la disputa dei match di singolare. Tutto il tennis agrigentino domani tiferà Città dei Templi.