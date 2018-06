Tennis, Alfonso Palmisano e Giuseppe Giudice si aggiudicano il 20esimo “Travelgate”

Si è conclusa a Città del Mare, a Terrasini, la ventesima edizione del ricco Trofeo Travelgate di tennis, specialità doppio giallo misto.

Ad aggiudicarsi il trofeo del ventennale è stata la coppia formata da Alfonso Palmisano e Peppe Giudice. In finale i due hanno battuto la coppia formata da Bartolomeo Collura e Davide Iannello, al termine di un incontro molto equilibrato che ha appassionato per oltre due ore il numeroso pubblico che ha assistito a tutte le fasi del match.

Il punteggio finale: 7/6 2/6 7/5, la dice tutta sulla qualità del gioco e sull’incertezza che ha caratterizzato tutte l’incontro decisivo. I quattro finalisti si sono aggiudicati il trofeo “Travelgate”, mentre i vincitori hanno acquisito anche il diritto a partecipare e soggiornare gratuitamente alla prossima edizione del torneo, quella del 2019.

Non ha voluto far mancare la sua presenza anche il veterano del torneo, Mario Cerchia, che dopo lo spavento e il malore dello scorso anno ha incrementato il suo record con la sua ventesima presenza consecutiva al torneo.

“Anche questa edizione va in archivio – ha dichiarato Gero Bellavia, organizzatore del torneo – con un bilancio straordinario. Ottima la riuscita del torneo e del soggiorno in riva al golfo per i giocatori, i loro familiari e i tanti amici che ogni anno si aggregano al nostro gruppo".