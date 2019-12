Basket e solidarietà, via alla campagna "Teddy bear Toss"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

In occasione della prossima gara casalinga, domenica 15 dicembre, la Fortitudo Agrigento sarà protagonista del “Teddy bear Toss”. L’iniziativa a sfondo benefico che dagli Stati Uniti ha raggiunto anche l’Italia è pronta ad “abbracciare” il PalaMoncada. La Fortitudo Agrigento invita tutti gli spettatori a portare alla partita degli orsacchiotti di peluche.



Come fare? I peluche verranno lanciati in campo dopo il primo canestro realizzato. Nei giorni successivi, la Fortitudo Agrigento, donerà gli orsacchiotti raccolti al reparto di pediatria dell’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento. L’iniziativa è stata autorizzata dalla Federazione italiana pallacanestro.