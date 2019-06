Real Basket, arriva il medagliato Stefano Michelini: visita speciale al "Nicosia"

Martedì speciale per i ragazzi della Real Basket Agrigento. I giovanissimi del presidente Bazan, avranno infatti l’occasione di conoscere da vicino una colonna della pallacanestro italiana. Stefano Michelini, vice allenatore Medaglia d’Argento della nazionale italiana agli Europei di Barcellona, sarà in visita al settore giovanile della Real Basket Agrigento. L’incontro, in programma alle ore 18:30, al Palasport Pippo Nicosia di Agrigento, s’intitola : “Idee per allenare, alleno quindi sono”.

Parteciperanno anche tutti i dirigenti e gli allenatori della società biancazzurra. Stefano Micheletti sarà in campo con i ragazzi della formazione “Under 13”. Micheletti ha un curriculum di grandissimo spessore per essere stato il vice allenatore di Aza Nikolic alla Virtus Bologna; capo allenatore di Modena, Montegranaro, Rimini, Livorno, Ferrara, Sassari, Trapani, Osimo; e in serie A1 femminile con Venezia e Parma. Stefano Michelini è adesso opinionista della trasmissione Overtime e delle partite di serie A su RaiSport. Intanto, volge al termine la stagione agonistica della Real Basket Agrigento ed il primo bilancio è davvero soddisfacente. La squadra “Under 13” si è qualificata per le semifinali regionali e mercoledì 5 giugno affronterà il Palermo. La formazione “Under 14” è tra le prime sei della Sicilia. L’ “Under 15” ha chiuso la stagione con l’ottavo posto regionale. Bene anche l’ “Under 16” che ha conquistato il settimo posto in Sicilia. La squadra “Under 18” si è classificata al quarto porto nel girone delle province di Agrigento, Caltanisetta, Ragusa e Siracusa. Sabato e domenica prossimi, la categoria “Esordienti” sarà impegnata nelle finali regionali a Ragusa. Infine, due giocatori Giorgio Parla e Salvatore Profumo sono stati convocati nella rappresentativa regionale che ha partecipato al trofeo delle Regioni lo scorso mese di aprile.