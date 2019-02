Sporting club Canicattì, arriva un top player: ecco Fausto Lo Groi

La asd Al Qattà sporting club di Canicattì annuncia l’ingresso in organico dell’esperiente Fausto Lo Groi. Fausto ex tesserato della Asd San Giovanni Gemini futsal, militante nella categoria di serie C2 calcio a 5, arriva a Canicattì per rinforzare la rosa di mister Calabrò.

"Lo Groi è un giocatore universale che ben si adatta ai moduli tattici dell’Al Qattà. Il suo contributo sarà importante, non solo dal punto di vista del gioco, ma anche sotto l’aspetto dell’esperienza, infatti, conosce bene la categoria della serie D e in passato è stato sempre decisivo nelle gare della sua ex squadra". Questo il commento della società.

"Sono contento che Fausto venga a darci una mano, il suo apporto sarà utile per riuscire a portare in alto la squadra - fa sapere mister Calabrò.

La presenza di Lo Groi a Canicattì non è un caso, da sempre è stato corteggiato da mister Calabrò. Lo Groi, in tempi non sospetti aveva fatto una promessa al mister. 'Prima di concludere la mia carriera sportiva sarò allenato da te'".

Lo Groi oggi è un atleta dell’Al Qattà. Domenica 10 febbraio, presso il palazzetto dello sport “Saetta e Livatino”, arriverà la asd Progetto Enna. La sfida che inizierà alle 18 si prevede molto combattuta, infatti, le due compagini lottano per il secondo posto in classifica per poi andare alla caccia della capolista.