L'Akragas punta la serie D, in società anche una donna: ecco Sonia Giordano

Nuovi ingressi in casa Akragas. La società biancazzurra, tramite nota, fa sapere che sta già programmando il futuro. Il patron Castronvo fa sapere che "è al lavoro per definire tutti gli aspetti per presentare la richiesta di iscrizione al prossimo campionato di serie D, dove l'ipotesi di un girone tutto siciliano è molto affascinante e l'Akragas, essendo capoluogo di provincia, vorrebbe essere presente". La società biancazzurra rende ufficiale l'ingresso di Sonia Giordano.

"Nei giorni scorsi - si legge in una nota divulgata dall'Akragas - ha presentato la volontà di voler entrare in dirigenza, oltre ad essere il Main Sponsor con la Nauka Viaggi, avendo il piacere di coprire il ruolo di vice presidente. La situazione è stata gradita da tutti i soci e si provvederà appena la situazione del Coronavirus lo consentirà a creare una nuova Srl SSD a responsabilità limitata, che se ne occuperà l'esperto del settore l'avvocato e vicepresidente Giancarlo Rosato, per dare una nuova forma giuridica alla società e inserire a pieno titolo la dottoressa Giordano quale vicepresidente dell'Akragas".