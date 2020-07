Idee e progetti per l'Akragas, Sonia Giordano: "Voglio riportare questa squadra ai vertici del calcio"

L’Akragas 2020 prende forma. Dopo lo stop obbligato dovuto all’emergenza Covid 19, la società biancazzurra detta le basi per la costruzione di una nuova era. Volto nuovo della dirigenza biancazzurra, è quello di Sonia Giordano. L’imprenditrice è stata nominata come vice presidente. Occhi puntati su di lei, sulle sue idee e su un modello di calcio diverso.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“Seguo l’Atalanta - ha detto Giordano in un’intervista divulgata dai canali ufficiali dell’Akragas - mi piacerebbe che l’Akragas possa seguire questo modello. Ho scelto quest’isola perché vivono per le emozioni che regala il calcio. Vorrei riportare l’Akragas dove merita di essere. E’ il momento di creare un qualcosa di nuovo, la Sicilia è una delle isola più belle dove si può trovare tutto. Credo in questo progetto. Ho alle spalle persone che possono sostenermi, ma spero che la gente sia dalla nostra parte”.