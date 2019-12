Solidarietà e sorrisi, un super lunedì per la Pallavolo Aragona

Un lunedì speciale, all’insegna della solidarietà e della socializzazione, per le pallavoliste della Seap Dalli Cardillo Aragona, formazione vice capolista nel campionato di serie B1, girone D. Le atlete e lo staff tecnico, accompagnate dal team manager Giorgio Messina e dal responsabile marketing, Alessandro Cardella, hanno visitato la “Mensa della Solidarietà” ed hanno donato alle responsabili della struttura, guidata da suor Maria Grazia Pellitteri, tante derrate alimentari per contribuire a soddisfare i bisogni della gente che vive in stato di povertà. Subito dopo la comitiva aragonese si è spostata al reparto “Pediatria” dell’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, diretto da Giuseppe Gramaglia.

Le giocatrici e lo staff tecnico, con in testa il cappello di babbo natale e la schiacciatrice Serena Moneta in vestito da Babbo Natale, hanno visitato tutte le stanze del reparto, intrattenendosi con i piccoli pazienti e consegnando loro giocattoli e dolciumi.

La squadra biancazzurra del Presidente Nino Di Giacomo, molto attiva nel sociale e nella promozione della cultura del sostegno, ha donato sorrisi e portato momenti di gioia e divertimento ai piccoli ospiti del reparto di “Pediatria”, approfittando dell’occasione per augurare una pronta guarigione ai bambini e buon lavoro agli operatori sanitari impegnati quotidianamente nel servizio di cura e assistenza. A fare gli onori di casa, il direttore sanitario Antonello Seminerio e il dott. Giuseppe Gramaglia, che hanno ringraziato la Società Pallavolo Aragona per la visita che dimostra l’attenzione per la città e per i piccoli ospiti ricoverati.

Nel pomeriggio la Seap Dalli Cardillo ha visitato la struttura della casa famiglia "La Coccinella" di Aragona che ospita i minori in difficoltà che vivono situazioni problematiche. Anche questo incontro è stato ricco di emozioni, sorrisi e tanta solidarietà. I bambini hanno ricevuto tanti regali da parte delle atlete e dello staff tecnico della Seap Dalli Cardillo Aragona.