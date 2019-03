Siena esclusa dal campionato di A2, stravolta la classifica: Fortitudo Agrigento tra le prima quattro

Il “caso Siena” ha stravolto il campionato di serie A2. L’esclusione del club ha rivoluzionato la classifica del campionato nazionale di basket. Via i punti conquistati alle squadre che proprio contro Siena avevano vinto. La Fortitudo Agrigento si ritrova al quarto posto in classifica.

I biancazzurri contro Siena avevano incassato una sconfitta. Storia diversa per Latina e Scafati, dirette concorrenti per un buon piazzamento nella post season.

Tutte le 25 partite disputate finora dal club toscano vengono così annullate dalla Fip. Pesa non solo la rinuncia nella trasferta di Legnano, ma anche la decisione di aver mandato in campo i giovanissimi nella sfida contro Biella. In classifica, ad oggi, primo posto solitario per la Virtus Roma (34), segue l’Orlandina (32), Rieti (30), Agrigento (28), Bergamo (28). Dietro tutte quante le inseguitrici. I biancazzurri hanno dalla loro gli scontri diretti con i bergamaschi.