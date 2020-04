Leggende Lnp in casa Fortitudo, sfida tra big: Piazza vs Chiarastella

Al via i quarti di finale di "Leggende", il contest che mette a confronto 16 giocatori storici selezionati dai 22 Club che hanno aderito all’iniziativa di LNP attualmente iscritti al campionato di Serie A2. E che, a fine aprile, eleggerà la Leggenda all-time di ogni singola realtà.



Oggi per la Fortitudo Agrigento una super sfida, ovvero quella tra Alessandro Piazza e Albano Chiarastella. Si potrà votare attraverso i canali social della Fortitudo Agrigento: Facebook e Instagram.



Alessandro Piazza: E’ tra i principali play maker della serie A2. Alessandro, da tutti conosciuto come ‘Piazzino’, ha indossato la maglia della Fortitudo Agrigento per quattro anni. Con la 21 sulle spalle, Piazza, ha collezionato 103 partite, una vittoria della A2 Silver, ed una finale per la promozione in serie A. Piazzino, è un regista d’esperienza che oggi indossa la maglia delle Junior Casale.



Albano Chiarastella: Il nostro capitano. Leader dentro e fuori dal campo. Chiarastella nelle prime sei stagioni con la maglia della Fortitudo Agrigento ha trascinato la sua squadra dalla Dnb fin alla serie A2. Il suo ritorno, quest’anno, è stato accolto con gli applausi di tutti. Pedina inamovibile del quintetto di coach Cagnardi, Chiarastella è tornato ad essere il capitano della "Effe".

