Seap Dalli Cardillo Aragona: si presenta la squadra del campionato di B1

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Domenica 8 settembre, alle ore 21.30, come da recente tradizione, in occasione della serata conclusiva della festa in onore di San Vincenzo, sarà presentata ufficialmente alla città di Aragona la Seap Dalli Cardillo, la squadra di pallavolo femminile che parteciperà al campionato di serie B1.

Sul palco di piazza Aldo Moro saliranno il presidente Nino Di Giacomo, lo staff tecnico, le giocatrici della prima squadra, i dirigenti, lo staff sanitario e tutti i collaboratori della società. Sarà questa l’occasione per sentire il calore dei propri tifosi e farne l’arma in più.

La Seap Dalli Cardlilo Aragona è ai blocchi di partenza. Ma, prima del via, vuole fare il carico di energia, vuole sentire la forza del suo popolo.