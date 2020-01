La Seap Dalli Cardillo Aragona schianta la Zero5 Castellana Grotte

La Seap Dalli Cardillo Aragona vince con il più netto dei risultati (3-0) contro la Zero5 Castellana Grotte e sale in classifica a quota 27 punti, rafforzando ulteriormente la seconda posizione.

Il sestetto allenato da Luca Secchi si è imposto con questi parziali: 25-19, 25-23, 25-13. Migliore realizzatrice in casa Aragona, Ambra Composto con 11 punti. Coach Luca Secchi, privo per infortunio del capitano Melissa Donà, ha schierato Trabucchi in palleggio, Aricò opposto, Composto e Manzano al centro, Falcucci e Moneta schiacciatrici, nel ruolo di libero Vittorio. Nel corso del match hanno trovato spazio Baruffi e Parisi. Mister Ciliberti ha risposto con Loddo opposta a Miotti, Salamida e Tanese centrali, Matrullo e Civardi schiacciatrici, Minervini libero. Sono state utilizzate anche Recchia, Pinto e Russo.

Il tabellino del match:

Seap Dalli Cardillo Aragona: Trabucchi 2, Aricò 8, Manzano 8, Composto 11, Donà n.e., Moneta 9, Vittorio 0 (L1), Falcucci 8, Facendola n.e., Parisi 0, Baruffi 1. All.: Luca Secchi

Zero5 Castellana Grotte: Matrullo 6, Loddo 11, Di Carlo n.e., Miotti 2, Recchia 0, Pinto 1, Salamida 4, Tanese 0, Civardi 6, Minervini 0 (L), Russo 5 All.: Massimiliano Ciliberti