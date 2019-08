Volley, la Seap Aragona si prepara al prossimo campionato

Pronta al via la nuova stagione sportiva della Seap Dalli Cardillo Aragona, che parteciperà al campionato di serie B1.

La società, nei giorni scorsi, ha diramato l’elenco di atlete convocate per dare il via alla preparazione con i primi test atletici. Le prime ad arrivare ad Aragona sono state le riconfermate Martina Baruffi e Carolina Falcucci. Tra oggi e domani sono attese in città tutte le altre atlete in viaggio soprattutto dal Nord Italia e il nuovo allenatore Luca Secchi.

Il nuovo organico, attualmente, è composto dalle riconfermate Martina Baruffi (palleggiatrice), Carolina Falcucci (schiacciatrice), Ambra Composto (centrale) e dalle novità: l’alzatrice Gloria Trabucchi, la schiacciatrice Serena Moneta, la centrale Angela Facendola, la schiacciatrice Marialaura Patti, la centrale Elisa Manzano, la schiacciatrice Melissa Donà, i liberi Federica Vittorio e Francesca Parisi.