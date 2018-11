Prova di forza della Seap Aragona: sconfitto il Volley Terrasini

Grande prova di forza della Seap Aragona che batte nettamente, al palazzetto dello sport Pippo Nicosia di Agrigento, il Volley Terrasini nella quinta giornata di andata del campionato di serie B2. Il sestetto di coach Francesco Eliseo si è imposto 3 - 0 con questi parziali: 25-17, 25-15, 25-14.

La partita è stata a senso unico, letteralmente dominata dalla formazione biancazzurra, apparsa tecnicamente più forte dell'avversario in ogni fondamentale. Tutte le giocatrici della Seap Aragona hanno disputato una partita oltre la sufficienza, mostrando carattere, grinta e grande determinazione fin dalla prima battuta. Coach Eliseo ha iniziato e finito la partita con il seguente sestetto: Baruffi in palleggio, Bicchieri opposto, Cusumano e Composto centrali, Cammisa e Falcucci martelli ricevitori. Nel ruolo di libero ha giocato Marangon. Il primo set è stato equilibrato fino ai primi dieci punti. Poi la Seap Aragona, grazie ad un efficiente gioco di squadra, è riuscita a dominare il Volley Terrasini. Dopo il parziale di 8-5, la squadra di casa ha messo a segno l'allungo decisivo (21-16) e ha chiuso il set in appena 25 minuti di partita.

Anche il secondo set è stato dominato da Falcucci e compagne, brave in battuta, a muro e nei contrattacchi punto. La Seap Aragona tocca un vantaggio iniziale anche di 6 punti (10-4) che gli permette di chiudere in scioltezza il set senza particolari difficoltà. Il terzo set ha poco da raccontare, con il sestetto biancazzurro superiore in ogni zona del campo. I parziali sono nettamente a favore delle padrone di casa: 10-2, 15-6 e 22-10. Al termine della partita, il folto pubblico presente al "Pala Nicosia", ha riservato lunghi applausi alle ragazze della Seap Aragona, tornate al successo dopo la sconfitta di Santa Teresa di Riva e il turno di riposo. Nella prossima giornata di campionato le biancazzurre saranno impegnate in trasferta contro il Nola.