La Seap Aragona incontra stampa e tifosi: ecco quando

Dopo la presentazione alla città dello scorso 8 settembre, durante i festeggiamenti in onore di San Vincenzo, adesso la Pallavolo Aragona incontra i propri tifosi. L'appuntamento è per venerdì 20 settembre, alle 22, presso il pub Naselli in piazza Umberto l ad Aragona. Sarà l'occasione per conoscere da vicino tutte le atlete, soprattutto i nuovi acquisti, lo staff tecnico, dialogare con loro e fare qualche foto. Sarà presente anche il presidente Nino Di Giacomo.

Infine, lunedì 7 ottobre, alle 17:30, la squadra sarà presentata alle autorità civili, militari e alla stampa di Agrigento e provincia, nella nuova sede dell'azienda "Seap Depurazione Acque" presso la zona industriale di Agrigento.