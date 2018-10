La Pallavolo Aragona torna ad allenarsi, via al prossimo impegno di campionato

La Seap Aragona ha ripreso a pieno regime la preparazione atletica in vista del big match di sabato prossimo sul campo dell’altra capolista della serie B2, l’Amando Santa Teresa di Riva. Il match è in programma alle ore 18. L’allenatore della Seap Aragona, Francesco Eliseo, non ha particolari problemi di formazione. Lavoro differenziato solamente per la schiacciatrice italo-brasiliana Jacqueline Do Nascimento. Tutte le altre atlete sono in ottime condizioni fisiche. La formazione biancazzurra si allenerà tutti i giorni al palasport Pippo Nicosia di Agrigento.

L’avversario della quarta giornata di andata del campionato di serie B2, il Santa Teresa di Riva, è una delle squadre più forti del girone I. Il coach Pietro Camiolo dispone di un organico di assoluto valore sia tecnico che fisico per puntare al salto di categoria. L’Amando Santa Teresa di Riva è reduce dalla vittoria casalinga contro la Nemesi Stabia. Un netto tre a zero che ha messo in evidenza la forza delle schiacciatrici Alessandra Marino e Valentina Rania. Ottima prova in palleggio di Agostinetto. L’opposto Bertiglia ha realizzato 9 punti. Le centrali Richiusa e Mercieca hanno disputato un buona gara. Nel ruolo di libero gioca Foscari. La partita Amanda Santa Teresa di Riva – Seap Aragona sarà diretta da due donne: Federica Grasso e Rosa Elisa Privitera del comitato Fipav Monti Iblei.