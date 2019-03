Stadio "Esseneto" violato, l'Olimpica perde contro il Monreale

Stadio Esseneto violato, passa il Monreale che si impone con il risultato di uno a zero. E’ stata una partita difficile per l’Olimpica Akragas, i biancazzurri dovevano conquistare i tre punti, ma così non è stato. La squadra di mister Falsone era organa di Settecase, Tanio Falsone e Cimino.

Una partita bloccata fin dai primi minuti di gioco. Il Monreale passa con la prima azione utile da gol e porta a casa l’intera posta in palio. In rete è andato Rama. L’Olimpica sciupa un’occasione d’oro, la vittoria poteva dare un balzo importante verso i play off.

