Dall'Athena al Catania calcio, Salvatore Sclafani realizza il suo sogno

La scuola Calcio Athena fa sapere di avere ceduto al Catania calcio il giovane difensore Salvatore Sclafani classe 2005. Il giovane originario di Casteltermini è cresciuto appunto nella Scuola Calcio Athena nelle cui fila, nell’ultima stagione, ha disputato il campionato regionale Under 14, risultando tra i migliori difensori, tanto da suscitare l’interesse della società etnea che lo ha costantemente seguito durante tutta la stagione.

Il giovane difensore dotato di un gran fisico e di buona tecnica si è già aggregato all’Under 15 che ha iniziato la preparazione in vista dell’inizio del prossimo campionato nazionale.

“C’è grande soddisfazione – dice il direttore della scuola calcio Athena, Giovanni Sorce – principalmente per aver dato l’opportunità al ragazzo di approdare in una società professionistica dove avrà l’occasione di migliorare tanto sia dal punto di vista calcistico che umano. Poi ovviamente grande soddisfazione per la nostra scuola calcio, la cessione di Salvatore al Catania testimonia il gran lavoro di tutto il nostro staff volto a valorizzare i ragazzi del territorio. Auguriamo a Salvatore un grosso in bocca al lupo per questa nuova esperienza”.

